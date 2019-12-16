Городские соревнования по воркауту «Сильные духом» пройдут в Пскове 29 декабря
Соревнования по воркауту «Сильные духом» пройдут в Пскове 29 декабря, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
Программа соревнований:
11:30 – 12:00 - регистрация участников;
12:00 – 12:30 - официальная церемония открытия;
12:50 – 15:00 - первый этап соревнований;
15:10 – 17:00 - второй и третий этапы соревнований;
17:10 – 17:30 - закрытие этапов и награждение победителей соревнований.
Соревнования будут состоять из трёх этапов: «Workout Freestyle» (свободный стиль упражнений), подтягивание на турниках на максимальное количество раз за один подход по правилам приёма норматива ГТО, отжимание на брусьях с собственным весом на максимальное количество раз за один подход. «Победителей ждут ценные подарки», - отметил Виталий Дидыч.
Спортивное мероприятие состоится в клубе «Супер-фитнес» по адресу: Рижский проспект, 16 (4-й этаж).
Организаторами мероприятия выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, спортивное движение Street Workout и Псковский городской молодежный центр.