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Общество

Городские соревнования по воркауту «Сильные духом» пройдут в Пскове 29 декабря

Соревнования по воркауту «Сильные духом» пройдут в Пскове 29 декабря, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Программа соревнований:

11:30 – 12:00 - регистрация участников;

12:00 – 12:30 - официальная церемония открытия;

12:50 – 15:00 - первый этап соревнований;

15:10 – 17:00 - второй и третий этапы соревнований;

17:10 – 17:30 - закрытие этапов и награждение победителей соревнований.

Соревнования будут состоять из трёх этапов: «Workout Freestyle» (свободный стиль упражнений), подтягивание на турниках на максимальное количество раз за один подход по правилам приёма норматива ГТО, отжимание на брусьях с собственным весом на максимальное количество раз за один подход. «Победителей ждут ценные подарки», - отметил Виталий Дидыч.

Спортивное мероприятие состоится в клубе «Супер-фитнес» по адресу: Рижский проспект, 16 (4-й этаж).

Организаторами мероприятия выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, спортивное движение Street Workout и Псковский городской молодежный центр.

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