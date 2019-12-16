Главный следователь Псковской области подписал соглашение о взаимодействии с уполномоченным по правам человека

15:20, 16 декабря 2019, ПАИ

16 декабря руководитель следственного управления Пётр Крупеня и Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подписали соглашение о взаимодействии в сфере соблюдения прав человека и противодействия преступности на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Подписанное соглашение о взаимодействии предусматривает сотрудничество между следственным управлением и Уполномоченным по правам человека в Псковской области при решении вопросов по защите прав потерпевших в результате преступных посягательств; восстановлению нарушенных прав граждан; правового просвещения населения; информационного обмена; реализации прав граждан на получение всесторонней информации о деятельности сторон соглашения.

В рамках соглашения будут проводиться совместные мероприятия: совещания, конференции. Стороны обсудили и другие формы взаимодействия при защите прав граждан. При этом следственное управление в рамках своей компетенции готово предоставлять по запросу уполномоченного сведения, документы и материалы, необходимые для восстановления прав граждан, а также вносить предложения по предупреждению нарушений прав и свобод граждан для подготовки докладов уполномоченного.

Пётр Крупеня и Дмитрий Шахов заявили, что реализация соглашения будет способствовать эффективному сотрудничеству, в том числе в сфере совершенствования законодательства о профилактике правонарушений.