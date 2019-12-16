Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России

15:35, 16 декабря 2019, ПАИ

Ученик Псковского гуманитарного лицея Олег Михайлов представил свое изобретение на совместном заседании реготделений Союза машиностроителей России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза.

Члены областного отделения Союзмаша, куратором которого является депутат Госдумы Александр Козловский, представили итоги бизнес-проектов, реализованных в Псковской области. Советник куратора псковского «Союзмаша» Евгения Козупица отметила, что важной задачей реготделения является выявление и активная поддержка одаренных школьников и студентов. Один из таких - участник мирового турнира по робототехнике девятиклассник Псковского гуманитарного лицея Олег Михайлов. Вместе со своей командой он представил собравшимся созданный ими программный модуль для промышленной сортировки отходов – более дешевый, чем западные аналоги.

Владимир Гутенев отметил актуальность проблемы сортировки отходов и выразил готовность передать технологию псковского школьника на рассмотрение в Ростех.

По окончании заседания состоялось награждение членов региональных отделений СЗФО. Псковское отделение «Союзмаша» было награждено медалью 1 степени «За доблестный труд».

Псковское областное отделение «Союза машиностроителей» участвует в трех региональных проектах по поддержке занятости и производительности труда, в нацпроекте «Образование». Благодаря ему в рамках акции «Неделя без турникетов» промышленные предприятия региона посетили более 1 тыс. 200 школьников.