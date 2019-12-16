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Общество

Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России

Ученик Псковского гуманитарного лицея Олег Михайлов представил свое изобретение на совместном заседании реготделений Союза машиностроителей России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза.

Члены областного отделения Союзмаша, куратором которого является депутат Госдумы Александр Козловский, представили итоги бизнес-проектов, реализованных в Псковской области. Советник куратора псковского «Союзмаша» Евгения Козупица отметила, что важной задачей реготделения является выявление и активная поддержка одаренных школьников и студентов. Один из таких - участник мирового турнира по робототехнике девятиклассник Псковского гуманитарного лицея Олег Михайлов. Вместе со своей командой он представил собравшимся созданный ими программный модуль для промышленной сортировки отходов – более дешевый, чем западные аналоги.

Владимир Гутенев отметил актуальность проблемы сортировки отходов и выразил готовность передать технологию псковского школьника на рассмотрение в Ростех.

По окончании заседания состоялось награждение членов региональных отделений СЗФО. Псковское отделение «Союзмаша» было награждено медалью 1 степени «За доблестный труд».

Псковское областное отделение «Союза машиностроителей» участвует в трех региональных проектах по поддержке занятости и производительности труда, в нацпроекте «Образование». Благодаря ему в рамках акции «Неделя без турникетов» промышленные предприятия региона посетили более 1 тыс. 200 школьников.

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