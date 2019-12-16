Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония

15:47, 16 декабря 2019, ПАИ

Эстония запретила ввоз российских яблок и картофеля, сообщает ТАСС.

«С 14 декабря в Эстонии вступил в силу запрет на ввоз продуктов растениеводства и растений из третьих стран, в том числе из России, - говорится в сообщении на странице посольства РФ в Эстонии в Facebook. - В список попавших под запрет наименований включены, в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы».

Отмечается, что ограничение введено во всех странах Европейского союза, чтобы предотвратить распространение вредителей растений.