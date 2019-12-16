В России составят карту больниц с дефицитом медицинских кадров
Депутаты Госдумы планируют собрать информацию о центральных районных больницах страны, где нехватка кадров составляет свыше 40%, сообщают «РИА Новости».
Соответствующие данные будут переданы в марте министру здравоохранения Веронике Скворцовой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что до этого момента планируется завершить работы по формированию карты.
Также было отмечено, что в настоящее время нехватка кадров исчисляется десятками тысяч человек. Что касается среднего медицинского персонала - их дефицит превышает 100 тысяч человек.
По словам Вячеслава Володина, подобная ситуация с кадрами негативно сказывается на качестве здравоохранения в стране. И меры по разрешению ситуации нельзя откладывать.