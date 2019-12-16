Повысить норматив потребления ЖКУ предложили в Пскове

16:30, 16 декабря 2019, ПАИ

Управляющие компании Пскова выступили с инициативой о повышении норматива потребления жилищно-коммунальных услуг. Такое предложение они озвучили на совещании в администрации Пскова по вопросу взаимодействия с поставщиками ресурсов 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе обсуждения эту инициативу поддержали и ресурсоснабжающие организации, в частности, «Горводоканал» и «Псковские тепловые сети». Они отметили, что действующий норматив низкий, а из-за низкой платежной дисциплины псковичей увеличиваются долги перед ресурсоснабжающими организациями.

По итогам заседания глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что городские власти подготовят документ на имя губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с предложением о повышении норматива потребления жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, в документе будут представлены новые механизмы взыскания долгов за ЖКУ.

Сити-менеджер отметил, что цель инициативы – создать честные и прозрачные взаимоотношения между всеми участниками процесса: псковичами, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. По его словам, все должны платить ровно столько, сколько потребили коммунальных услуг.