18 место занял Михаил Ведерников в рейтинге активности глав субъектов в Instagram

16:48, 16 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 18-ю строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram за 9-15 декабря. Рейтинг составило Агентство политических и экономических коммуникаций.

Отмечается, что индекс активности Михаила Ведерникова составляет 18,5. За период с 9 по 15 декабря глава региона опубликовал 9 «историй» и 14 постов.

На первом месте в рейтинге оказался председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов (индекс – 54), на второй строчке губернатор Саратовской области Валерий Радаев (47), тройку лидеров замыкает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (45). На последнем, 40-м месте, оказался глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, индекс активности которого составляет – 1.

В рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram рассматриваются официальные аккаунты глав. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывается индекс активности в Instagram за неделю. При расчете учитываются следующие показатели: количество постов за период, количество прямых эфиров за период, количество материалов в рубрике «истории» за период.

В апреле аккаунт Михаила Ведерникова получил верификацию Instagram - официальную синюю галочку рядом с именем пользователя. Сейчас у Михаила Ведерникова 25 тысяч 200 подписчиков.

Глава региона лично ведет страницу и ежедневно наполняет блог новым контентом – как рабочими фотографиями и записями, так и личными. Кроме того, Instagram Михаила Ведерникова – это еще и площадка для обратной связи: жители Псковской обращаются со своими вопросами и проблемами к Михаилу Ведерникову в комментариях, либо в личных сообщениях.

Кроме того, Instagram Михаила Ведерникова оказался практически без ботов.