Обеспечение топливом котельных в Новоржевском районе проверяет прокуратура Псковской области

16:52, 16 декабря 2019, ПАИ

В Новоржевском районе прокуратура Псковской области проводит проверку по вопросу обеспечения топливом котельных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации надзорного органа, в Новоржевский район выехали специалисты, которые будут оценивать запасы топлива в муниципалитете. В ведомстве также отметили, что по итогам оценки запасов топлива будет вынесено решение о необходимости направить материалы в суд для дальнейшего разбирательства.

В начале декабря в Федеральном агентстве новостей появилась статья о проблемах, которые возникли в Новоржевском районе в связи с приходом на пост главы муниципалитета Софьи Пугачевой («Яблоко»). Прокуратура инициировала мероприятие с целью проверки достоверности этой информации.

«На дворе декабрь, а во всех десяти котельных Новоржевского района Псковской области жгут последние запасы дров и угля. Из-за того, что районные власти вовремя не заключили новый договор на поставку топлива, Новоржевская районная больница, а вместе с ней и весь район в целом, могут остаться без тепла», - отмечается в статье.