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Спорт

Два «золота» и «серебро» получила спортсменка из Пскова на Кубке России по парабадминтону

Спортсменка из Пскова Екатерина Огинская получила две золотые и одну серебряную медаль в финале Кубка России по парабадминтону в Казани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

«Золото» псковичка взяла по результатам выступлений в парном разряде с представительницей Ульяновской области и в смешанном парном разряде с представителем Чувашской Республики. «Серебро» завоевала в личном зачете.

По словам девушки, турнир был непредсказуемым, а победа ей далась нелегко, особенно в смешанной парной игре. В других видах спортсменка выступила увереннее, так как знала всех своих соперниц.

Профессионально парабадминтоном Екатерина Огинская занимается с 2010 года. 

«Победы дают преимущество для дальнейшего отбора на соревнования, поэтому они очень значимы для меня», — рассказала псковичка, которая готовится к участию в Чемпионате мира и открытых европейских турнирах по парабадминтону.

Псковскую область на соревнованиях в Казани представляли два спортсмена: Екатерина Огинская и Эдуард Барканов. Оба являются воспитанниками регионального Центра спортивной подготовки.

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