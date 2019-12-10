Два «золота» и «серебро» получила спортсменка из Пскова на Кубке России по парабадминтону

17:12, 16 декабря 2019, ПАИ

Спортсменка из Пскова Екатерина Огинская получила две золотые и одну серебряную медаль в финале Кубка России по парабадминтону в Казани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Золото» псковичка взяла по результатам выступлений в парном разряде с представительницей Ульяновской области и в смешанном парном разряде с представителем Чувашской Республики. «Серебро» завоевала в личном зачете.

По словам девушки, турнир был непредсказуемым, а победа ей далась нелегко, особенно в смешанной парной игре. В других видах спортсменка выступила увереннее, так как знала всех своих соперниц.

Профессионально парабадминтоном Екатерина Огинская занимается с 2010 года.

«Победы дают преимущество для дальнейшего отбора на соревнования, поэтому они очень значимы для меня», — рассказала псковичка, которая готовится к участию в Чемпионате мира и открытых европейских турнирах по парабадминтону.

Псковскую область на соревнованиях в Казани представляли два спортсмена: Екатерина Огинская и Эдуард Барканов. Оба являются воспитанниками регионального Центра спортивной подготовки.