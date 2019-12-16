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Общество

«Парта героя» появилась в лицее №21 в Пскове

16 декабря в Псковском социально-экономическом лицее №21 благодаря партийному проекту «Единой России» «Новая школа» появилась парта героя России, выпускника учреждения Сергея Самойлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В торжественном мероприятии приняли участие представители местной власти, партийцы, мать погибшего героя России Сергея Самойлова - Татьяна Самойлова, военнослужащие 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ Вооруженных Сил РФ, педагоги и учащиеся.

Началось мероприятие с просмотра фильма о герое, после этого была объявлена минута молчания.

«Я уже в третий раз принимаю участие в открытии парты героя. К этой акции уже присоединились школы №24, 12 и сегодня 21-й лицей. В советское время в школах, в классах истории стояли парты героев, за которыми выпадала честь сидеть только отличникам. Радует, что «Единая Россия» вернулась к этой традиции и накануне великого события - 75-летия Победы - идея воплощена в школах России, - отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. – Очень правильно, что сегодня в учебных заведениях много внимания уделяется патриотическому воспитанию детей, потому что память помогает помнить о наших корнях, стремиться в будущее и жить настоящим. Спасибо лицею за то, что вы помните, за то, что даете возможность ученикам приобщаться к истории».

Исполняющая обязанности начальника управления образования администрации Пскова Наталья Кучерова подчеркнула, что во все времена все народы защищали свою землю, и в каждой стране есть свои герои. «Наша задача знать и уважать историю страны, свято чтить и помнить имена героев, прославивших и прославляющих в настоящее время наше Отечество», - отметила она.

На парте героя размещена информация о подвиге выдающегося выпускника этого образовательного учреждения, его биография и фотография, а также QR-код для мобильных устройств, с помощью которого можно подробнее узнать о подвиге героя.

Сергей Самойлов родился 11 июля 1976 года в Вольске Саратовской области в семье военнослужащего. Окончил среднюю школу № 21 в Пскове. В 1993 году поступил в Санкт-Петербургское военное общевойсковое командное училище, которое окончил в 1997 году. После этого поступил на службу во 2-ю отдельную бригаду специального назначения ГРУ, дислоцированную в Пскове. Был командиром группы специального назначения. Принимал участие в боевых действиях в период второй чеченской войны.

21 февраля 2000 года, после 8-дневного похода по горам с разведывательными целями, около села Харсеной Шатойского района три группы 2-й бригады спецназа (возглавляемые Калининым, Самойловым и Боченковым) общей численностью 25 человек, попали в засаду, подготовленную несколькими сотнями боевиков. По разведчикам вели огонь минометы, реактивные системы залпового огня и огнеметы. Бойцы несколько часов стояли насмерть в неравном бою. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений, пытавшихся прийти на помощь, погибли. В окоп, где находился старший лейтенант Сергей Самойлов, боевики бросили гранату. Он закрыл своим телом тяжелораненого солдата.

Сергей Самойлов похоронен в Пскове на Орлецах-2. Указом президента за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, старшему лейтенанту Сергею Самойлову посмертно присвоено звание героя России. Медаль «Золотая звезда» была передана родным героя.

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