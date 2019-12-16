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Общество

Фреш-маркет откроется в «Акваполисе» 19 декабря

21 декабря в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в новом фреш-маркете «Корзинка» в честь открытия состоится большой семейный праздник. Об этом Псковскому агентству информации сообщил арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев.

«Развлечения и забавы для себя найдут все гости — как взрослые, так и дети. Более подробную информацию и рассказ о сюрпризах и подарках обещаем опубликовать уже в ближайшие дни», - добавил Николай Королев.

Начало праздника в 12:00, вход свободный. Техническое открытие первого фреш-маркета «Корзинка» в ТРК «Акваполис» состоится 19 декабря.

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