В Пскове полицейские и общественники встретились с горожанами

19:30, 16 декабря 2019, ПАИ

В декабре традиционно проходят отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением. Как сообщили Псковскому агенству информации в УМВД России по городу Пскову, в МБОУ «Естественно-математический лицей №20» состоялась встреча начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковника полиции Сергея Жегулова, старшего участкового уполномоченного полиции майора полиции Елены Михеевой и членов Общественного совета при УМВД с жителями микрорайона.

Фото Елены Ивановой

В ходе доклада о проделанной в 2019 году работе Елена Михеева проинформировала собравшихся о состоянии преступности и общественного порядка, а также результатах деятельности участковых уполномоченных на территории вверенных административных участков.

Фото Елены Ивановой

Говорилось, в частности, о профилактике квартирных краж, хищений из дачных домов и гаражных кооперативов. Кроме того, обсуждалась проблема роста количества дистанционных мошенничеств, которые становятся все изощреннее. Доверчивые граждане поддаются на уловки мнимых сотрудников банков, лишаются денежных средств при продаже своего имущества через интернет-сайты. В этой связи горожанам были вручены листовки профилактической направленности.

Фото Елены Ивановой

Граждане, принявшие участие в этом мероприятии, смогли задать интересовавшие их вопросы участковому уполномоченному своего микрорайона. Псковичи с положительной стороны отметили организацию работы службы участковых уполномоченных полиции и поблагодарили организаторов за состоявшийся содержательный разговор.