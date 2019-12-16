0
20:17
В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
19:37
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:45
Гид по подаркам Пскова: Найдётся всё
16:29
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
15:47
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
15:35
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
14:52
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
Еще новости
Общество

Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Минтруд выступил с инициативой о сокращении сроков рассмотрения заявления на получение материнского капитала. Кроме того, ведомство предлагает сократить сроки проверки представленных документов и выдачи средств из маткапитала, сообщает ТАСС. Зконопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В действующем законодательстве заявление о распоряжении средствами маткапитала рассматривалось территориальным органом ПФР в течение 30 дней с момента приема заявления. Предлагается сократить этот срок до 12 дней.

Также предлагается сократить сроки проверки представленных документов с действующих в настоящее время 14 дней с даты поступления заявления до 5 дней.

Кроме того, Минтруд предложил сократить сроки перечисления средств маткапитала с нынешних 10 дней до 3 дней.

Напомним, что госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на предоставление материнского капитала предоставляется один раз при рождении второго либо последующих детей в семье. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и формирование накопительной пенсии матери. В настоящее время объем выплаты составляет 453 тыс. рублей. С 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличат на 3,8% - до 466 617 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
16 декабря 2019
В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 декабря 2019
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
16 декабря 2019
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
16 декабря 2019
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
16 декабря 2019
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
16 декабря 2019
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
16 декабря 2019
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
16 декабря 2019
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье

Идет загрузка...