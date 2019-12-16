Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

20:46, 16 декабря 2019, ПАИ

Минтруд выступил с инициативой о сокращении сроков рассмотрения заявления на получение материнского капитала. Кроме того, ведомство предлагает сократить сроки проверки представленных документов и выдачи средств из маткапитала, сообщает ТАСС. Зконопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В действующем законодательстве заявление о распоряжении средствами маткапитала рассматривалось территориальным органом ПФР в течение 30 дней с момента приема заявления. Предлагается сократить этот срок до 12 дней.

Также предлагается сократить сроки проверки представленных документов с действующих в настоящее время 14 дней с даты поступления заявления до 5 дней.

Кроме того, Минтруд предложил сократить сроки перечисления средств маткапитала с нынешних 10 дней до 3 дней.

Напомним, что госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на предоставление материнского капитала предоставляется один раз при рождении второго либо последующих детей в семье. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и формирование накопительной пенсии матери. В настоящее время объем выплаты составляет 453 тыс. рублей. С 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличат на 3,8% - до 466 617 рублей.