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Культура

Оркестр русских народных инструментов псковского колледжа искусств выступил с концертом в Локне

Творческий вечер оркестра русских народных инструментов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова под управлением Василия Андреева состоялся в концертном зале Локнянского Дома культуры 11 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

фото предоставлено Псковским колледжем искусств

Солисты - преподаватели и студенты колледжа, Лауреаты международных конкурсов Ирина Иванова (гусли звончатые, жалейка), Ксения Егорова (аккордеон), Валерия Григорьева (гитара), Даниил Перов (гитара, вокал). В концерте принимало участие трио баянистов «Blinoff» (руководитель - заслуженный работник культуры РФ Анатолий Блинов). Ведущая – музыковед Ирина Сидякова.

В программе творческого вечера были исполнены обработки народных песен для оркестра русских народных инструментов Александра Мосолова, Константина Шаханова, Павла Куликова, Николая Будашкина, Бориса Трояновского. Прозвучали произведения Никиты Богословского, Владимира Бояшова, бразильского композитора Хорхе Мореля, современного автора бардовских песен Анатолия Киреева.

Творческий вечер оркестра русских народных инструментов состоялся в рамках концертов, посвящённых 60-летию образования Псковского музыкального училища, ныне колледжа искусств.

Напомним, что оркестр русских народных инструментов  - один из первых творческих коллективов, который был создан в 1960 году, сразу после открытия музыкального училища. В разные годы оркестром руководили О.А. Смирнов, В.В. Кричевский, В.П. Студинов. Народный коллектив, оркестр русских народных инструментов широко известен за пределами Пскова, является лауреатом международного конкурса им. Б.С. Трояновского и III Всероссийского фестиваля-конкурса «Я вхожу в мир искусств»,. Художественный руководитель и дирижер оркестра Василий Андреев является обладателем почётного звания «Душа земли Псковской».

 

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