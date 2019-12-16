Путин отменил банковский роуминг в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке (банковский роуминг). Документ размещен на портале правовых актов, пишет Росбалт.
Новыми нормами устанавливается, что размер комиссии «не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) одной кредитной организации».
Напомним, правительственный закон был в начале декабря принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. По словам депутатов, взимаемая отдельными банками комиссия за межрегиональные денежные переводы между физлицами со счетами в одном банке носит дискриминационный характер. Принятие закона позволит устранить эту дискриминацию потребителей банковских услуг.