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Общество

Путин отменил банковский роуминг в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке (банковский роуминг). Документ размещен на портале правовых актов, пишет Росбалт.

Новыми нормами устанавливается, что размер комиссии «не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) одной кредитной организации».

Напомним, правительственный закон был в начале декабря принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. По словам депутатов, взимаемая отдельными банками комиссия за межрегиональные денежные переводы между физлицами со счетами в одном банке носит дискриминационный характер. Принятие закона позволит устранить эту дискриминацию потребителей банковских услуг.

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