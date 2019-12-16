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Общество

Минздрав пообещал бесплатные лекарства для перенесших инсульт и инфаркт

С 2020 года в РФ будут обеспечивать бесплатными лекарствами тех, кто перенес инсульт и инфаркт миокарда. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на Совете законодателей, передает РИА «Новости».

По ее словам, также бесплатные препараты должны будут получать больные, перенесшие операции на сердце и сосудах. Бесплатно лекарства будут предоставляться в течение двух лет с момента «сосудистого эпизода».

Тема вторичной профилактики инфарктов и инсультов ранее поднималась неоднократно на разных уровнях. Так, по словам главы Минздрава, у каждого третьего пациента повторяется инсульт или инфаркт в течение года, если они не принимают так называемую вторичную профилактику.

В ряде регионов пациенты, которые должны получать льготные или бесплатные лекарства, неоднократно жаловались на то, что этих препаратов по льготным категориям нет в аптеках и необходимые медикаменты можно только купить.

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