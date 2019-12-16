Критерии аварийности жилых домов создали в России
В России создали критерии аварийности жилых домов. В настоящее время создан свод правил для зданий до пяти этажей, пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию конструкторско-технологического бюро бетона и железобетона.
Нормы разработаны совместно с «ЦНИИпромзданий» по заказу фонда содействия реформированию ЖКХ. Основными признаками непригодности дома для жизни являются дефекты несущих конструкций: сквозные трещины, просадки, смещения с опор.
По новым правилам будет оцениваться техническое состояние домов. Это поможет обнаружить аварийное и ограниченно работоспособное жилье.
В настоящее время подобных правил не существует, и часто люди годами вынуждены жить в опасных зданиях. Выработанные нормы войдут в правительственный законопроект о механизмах расселения аварийного жилья. Его рассмотрит Госдума РФ во втором чтении 17 декабря.