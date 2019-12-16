0
20:17
В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
19:37
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:45
Гид по подаркам Пскова: Найдётся всё
16:29
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
15:47
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
15:35
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
14:52
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
Еще новости
Общество

Критерии аварийности жилых домов создали в России

В России создали критерии аварийности жилых домов. В настоящее время создан свод правил для зданий до пяти этажей, пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию конструкторско-технологического бюро бетона и железобетона.

Нормы разработаны совместно с «ЦНИИпромзданий» по заказу фонда содействия реформированию ЖКХ. Основными признаками непригодности дома для жизни являются дефекты несущих конструкций: сквозные трещины, просадки, смещения с опор.

По новым правилам будет оцениваться техническое состояние домов. Это поможет обнаружить аварийное и ограниченно работоспособное жилье.

В настоящее время подобных правил не существует, и часто люди годами вынуждены жить в опасных зданиях. Выработанные нормы войдут в правительственный законопроект о механизмах расселения аварийного жилья. Его рассмотрит Госдума РФ во втором чтении 17 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
16 декабря 2019
В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 декабря 2019
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
16 декабря 2019
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
16 декабря 2019
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
16 декабря 2019
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
16 декабря 2019
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
16 декабря 2019
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
16 декабря 2019
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье

Идет загрузка...