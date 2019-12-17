Марафон по пристройству бездомных собак стартовал в Пскове

09:22, 17 декабря 2019, ПАИ

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Псковская зоозащитная организация «Шанс» объявила марафон добра «Пора домой!» Об этом Псковскому агентству информации сообщила волонтёр «Шанса» Елена Зиновьева.

«В нашем пункте передержки день ото дня становится все теснее. Мы давно перевалили за 150 подопечных. Пристройство идет медленнее, чем нам бы хотелось», - пояснили необходимость проведения марафона в «Шансе».

Акция предполагает набор волонтеров, которые будут помогать искать хозяев для подопечных «Шанса»: заниматься их пиаром, кураторством. «Участники марафона в зависимости от уровня своей подготовки получат подробный инструктаж, что именно необходимо делать, чтобы успешно пристроить собаку», - отметили в «Шансе».

К участию допускаются все желающие без возрастных и географических ограничений. Чтобы принять участие в марафоне, нужно зарегистрироваться, заполнив анкету.

Мероприятия по пристройству собак пункта передержки «Шанса» продлятся до 17 января. В этот день будут подведены итоги. Самых активных, деятельных и продуктивных участников марафона организаторы поощрят приятными сюрпризами.