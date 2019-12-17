Жительница Пскова лишилась 150 тысяч рублей после беседы с мошенником

09:22, 17 декабря 2019, ПАИ

66-летняя жительница Пскова лишилась 150 тысяч рублей после беседы с мошенником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской картой горожанки неизвестные злоумышленники, якобы, совершают несанкционированные операции. Чтобы избежать потери денежных средств, он предложил обезопасить карту. Для этого женщине следовало выполнить ряд манипуляций, что она и сделала.

В результате, псковичка не досчиталась на своей банковской карте 150 тысяч рублей. Убедившись, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.