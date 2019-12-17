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Общество

Жительница Пскова лишилась 150 тысяч рублей после беседы с мошенником

66-летняя жительница Пскова лишилась 150 тысяч рублей после беседы с мошенником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской картой горожанки неизвестные злоумышленники, якобы, совершают несанкционированные операции. Чтобы избежать потери денежных средств, он предложил обезопасить карту. Для этого женщине следовало выполнить ряд манипуляций, что она и сделала.

В результате, псковичка не досчиталась на своей банковской карте 150 тысяч рублей. Убедившись, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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