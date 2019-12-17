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Общество

Филиал высшей партийной школы «Единой России» предложили открыть в Пскове

В Пскове предложили открыть филиал высшей партийной школы «Единой России». Такое предложение было озвучено на встречах замсекретаря регионального отделения партии, главы Пскова Елены Полонской с секретарями и активистами первичных отделений «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В частности, единороссы обсудили вопросы реализации партийных проектов, внесли предложения о возрождении молодежного движения, об открытии в Пскове филиала высшей партийной школы и о повышении статуса партийных секретарей.

Кроме того, они обсудили вопросы о предоставлении жилья детям-сиротам, ремонте дорог и придомовых территорий, обеспечении детей местами в дошкольных учреждениях. Елена Полонская подчеркнула, что в настоящее время обсуждается проект муниципального бюджета на 2020 год, и чтобы слушать и слышать людей, нужно вовлекать их в принятие решений по распределению средств на местах.

Елена Полонская выразила надежду, что подобные встречи станут регулярными, а работа на благо псковичей будет еще более плодотворной.

Высшая партийная школа — это комплекс образовательно-просветительских мероприятий партии. Ее задача - обучение, развитие и повышение квалификации партийцев и сторонников.

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