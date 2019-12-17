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Общество

ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове

В Пскове возле школы №3, расположенной на улице Алехина (микрорайон «Овсище), около года не могут ликвидировать образовавшуюся там яму, в которую постоянно попадает вода. В результате появляется огромная лужа. Об этом пскович Александр Магера заявил на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По словам Александра Магеры, зимой на этом месте образуется «снежная жижа» и лед.

«Дети и учителя вынуждены идти в школу по луже, глубина которой существенно превышает высоту подошвы. Те, кто недостаточно прыток, полдня с мокрыми ногами сидят на уроках. Плюс к этому всему некоторые невоспитанные родители заезжают на автомобилях чуть ли не на крыльцо, либо паркуют транспортные средства так, что обойти их можно только по глубине лужи», - написал пскович.

Он также отметил, что в начале ноября во вопросу ликвидации лужи была подана заявка в УГХ, с каждым дождливым днем лужа увеличивается в размерах.

«Временное решение проблемы необходимо найти прямо сейчас, а не ждать, пока первоклашки выпустятся из школы. Если честно, очень стыдно за город, в котором нет хозяина. Стыдно за то, что приходится такие простые и очевидные вещи писать на сайт губернатора», - заключил Александр Магера.

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