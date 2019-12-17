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Общество

Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 19 декабря

19 декабря в 9:30 по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона начнётся традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в паломнической службе Псковской митрополии.

Крестный ход начнётся от храма Анастасии Узорешительницы и далее православные будут останавливаться в разных местах города: возле часовни святого Георгия Победоносца, памятника павшим в Чечне воинам 6-й роты в Черёхе, храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах, монумента святому князю Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха, храма Воскресения Христова в Орлецах.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих помолиться о Псковской области и Пскове.

Крестные ходы вокруг Пскова совершаются ежемесячно. Данная традиция существует уже более 10 лет. За это время участниками крестных ходов стали более 5 тысяч человек.

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