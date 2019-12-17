Футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области

10:28, 17 декабря 2019, ПАИ

Во время акции «Новогодний рейс» футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе футбольного клуба.

С 16 по 20 декабря клубная делегация поздравит подопечных детских домов и пациентов больниц не только в Псковской области, но и в Петербурге, и Ленинградской области.

17 декабря делегация проекта «Зенит Рядом» побывает в Яммской специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в Кингисеппском детском доме (Ленинградская область).

Первым мероприятием «Новогоднего рейса» стало посещение петербургской школы №565. Здесь подопечные «Даун Центра» — организации, которая является партнером проекта «Зенит Рядом», — занимаются спортом. Дети увидели красочное новогоднее представление с Синегривым львом, Дедом Морозом и Снегурочкой в главных ролях, приняли участие в играх и конкурсах, а также получили подарки от чемпиона России.