В 2020 году россиян ждет восемь коротких рабочих недель
Сокращенные трудовые недели ожидаются в январе, феврале, марте, апреле, мае, а также в июне и ноябре 2020 года, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Короткие рабочие недели связаны с праздничными днями, а также переносом выходных. Стоит отметить, что в уходящем, 2019 году, коротких рабочих недель было шесть.
Сокращенные рабочие недели положительно сказываются на психоэмоциональном состоянии людей, поскольку они могут больше отдыхать и проводить времени с родными и близкими. Больше свободного времени позволит людям заниматься саморазвитием, набираться сил на следующую рабочую неделю.
Однако на некоторых длительные выходные и короткие рабочие дни влияют негативно, поскольку после продолжительных праздников тяжело входить в рабочий режим и быть собранными, особенно если неделя сокращается на несколько дней.