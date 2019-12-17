0
11:31
«Спортмастер» открылся в псковском «ПИК60»
10:39
Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове
10:28
Футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области
09:56
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
20:17
В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
19:37
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:45
Гид по подаркам Пскова: Найдётся всё
Еще новости
Общество

В 2020 году россиян ждет восемь коротких рабочих недель

Сокращенные трудовые недели ожидаются в январе, феврале, марте, апреле, мае, а также в июне и ноябре 2020 года, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Короткие рабочие недели связаны с праздничными днями, а также переносом выходных. Стоит отметить, что в уходящем, 2019 году, коротких рабочих недель было шесть.

Сокращенные рабочие недели положительно сказываются на психоэмоциональном состоянии людей, поскольку они могут больше отдыхать и проводить времени с родными и близкими. Больше свободного времени позволит людям заниматься саморазвитием, набираться сил на следующую рабочую неделю.

Однако на некоторых длительные выходные и короткие рабочие дни влияют негативно, поскольку после продолжительных праздников тяжело входить в рабочий режим и быть собранными, особенно если неделя сокращается на несколько дней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

«Спортмастер» открылся в псковском «ПИК60»
17 декабря 2019
«Спортмастер» открылся в псковском «ПИК60»
Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове
17 декабря 2019
Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове
Футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области
17 декабря 2019
Футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
17 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
16 декабря 2019
В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 декабря 2019
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
16 декабря 2019
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
16 декабря 2019
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония

Идет загрузка...