Ручной пулемёт изъяла полиция у жителя Новоржева

10:49, 17 декабря 2019, ПАИ

Ручной пулемёт Дегтярёва калибра 7,62 миллиметра и ручную противопехотную гранату Ф-1 времён Великой Отечественной войны изъяла полиция у жителя Новоржева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Оружие 32-летний мужчина хранил в сарае и гараже у дома. Он пояснил, что пулемет и гранату нашел во время раскопок на месте боёв времен войны. По заключению экспертов, пулемёт признан пригодным для ведения стрельбы, а граната является боеприпасом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка илиношение оружия, его основных частей, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.