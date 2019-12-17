Жительница Псковской области пыталась обокрасть пожилую женщину по пути из магазина

11:44, 17 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области женщина попыталась завладеть чужим кошельком, выбрав жертву в магазине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.



В ходе расследования были установлены обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что жительница Палкино уже имела несколько непогашенных судимостей за совершенные ранее преступления.

Очередной инцидент произошел в начале октября текущего года. 38-летняя подозреваемая увидела пожилую женщину, выходившую из магазина. Решив завладеть ее кошельком, она подошла к женщине и предложила помочь донести пакеты с продуктами до дома. Чтобы завеовать доверие «помощница» приобняла свою жертву,а затем вытащила кошелек из кармана куртки, в нем было 1200 рублей. С похищенным женщина попыталась скрыться, но потрепевшая почувствовала неладное и стала звать на помощь. Прохожие остановили злоумышленницу.



По факту покушения на кражу уголовное дело направили в суд для рассмотрения.