Приложение для незрячих по распознаванию транспорта появилось в России

12:25, 17 декабря 2019, ПАИ

В России появилось приложение для незрячих по распознаванию транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов проекта Bustime.

Мобильный сервис отслеживания автобусов и маршруток полностью приспособили для незрячих и слабовидящих пассажиров. В настоящий момент приложение уже работает в 200 городах России.

Созданное мобильное приложение повышает доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Теперь незрячие люди могут узнать расписание автобусов, найти остановку и понять, какой автобус приближается к остановке.