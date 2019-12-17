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Общество

Приложение для незрячих по распознаванию транспорта появилось в России

В России появилось приложение для незрячих по распознаванию транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов проекта Bustime.

Мобильный сервис отслеживания автобусов и маршруток полностью приспособили для незрячих и слабовидящих пассажиров. В настоящий момент приложение уже работает в 200 городах России.

Созданное мобильное приложение повышает доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Теперь незрячие люди могут узнать расписание автобусов, найти остановку и понять, какой автобус приближается к остановке.

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