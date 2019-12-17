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Общество

Более чем на 9 тысяч человек сократилось количество безработных в Псковской области за 10 лет

Более чем на 9 тысяч человек сократилось количество безработных в Псковской области за последние 10 лет. Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников на пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам спикера, десять лет назад — в 2009 году — в регионе было 11 тысяч 200 безработных, а на 1 декабря текущего года их количество составляет 1 тысяча 978 человек.

Приводя данные по уровню регистрируемой безработицы, Сергей Аржаников подчеркнул, что ее коэффициент в регионе составляет 0,6, тогда как в СЗФО он 0,7, а по России — 0,8.

Ситуацию на рынке труда внутри региона председатель областного комитета по труду и занятости назвал стабильной.

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