Роскачество обнаружило пестициды в двух марках чая

13:59, 17 декабря 2019, ПАИ

Пестициды были обнаружены в образцах российского и шриланкийского чая, сообщает «ТАСС».

В одной из марок чая обнаружили гексахлорбензол, запрещенный Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. Другая марка чая содержала в себе 4 пестицида, которые обладают очень высокой токсичностью для насекомых и умеренной — для млекопитающих.

По результатам проверки два товара не отвечали соответствующим требованиям. Речь идет о чае марки Richman из Шри-Ланки, а также о российском чае «Мацеста». И в том и в другом образце обнаружили пестициды.

Выяснилось также, что орган по сертификации, который выдал документы «Мацесте» на протяжении нескольких лет не работает в России. Кроме того, срок действия выданного сертификата истек еще в 2012 году.

Организация планирует подать в суд на производителя, который незаконно использовал ее знак. Производитель шриланкийского чая, в свою очередь, выразил готовность исправить выявленные нарушения.

Помимо чая, эксперты изучили также и другие продукты на российском рынке: детское питание, крупы, макароны, зерновые хлопья, муку, приправы и молоко. Все товары позиционировали себя как органические, и имели особую маркировку и спецзнаки, нанесенные на упаковку.