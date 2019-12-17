Дополнительные федеральные средства на обеспечение жильём детей-сирот рассчитывает получить Псковская область

14:41, 17 декабря 2019, ПАИ

Псковская область рассчитывает получить из федерального бюджета дополнительные средства на обеспечение жильём детей-сирот. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 17 декабря на заседании согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова отметила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников активно работает с федеральными ведомствами по улучшению ситуации в этой сфере. Ожидается, что будет увеличено финансирование из федерального бюджета на покупку жилья для детей сирот, что позволит решить данный вопрос в течение 3-4 лет.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы Псковская область в этом решении заняла особое место», - подчеркнула Вера Емельянова. На данный момент средства на эти цели выделяются из региональной и федеральной казны в соотношении 50 на 50. Глава региона отправил запросы в федеральные ведомства с просьбой сократить софинансирование со стороны регионального бюджета до 1%.

В бюджете Псковской области на 2019 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено порядка 170 млн рублей.