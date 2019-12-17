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Общество

Зарубежный сайт с данными 1 млн россиян выявил Роскомнадзор

Специалисты Роскомнадзора выявили зарубежный сайт, на котором хранятся персональные данные миллиона россиян и жителей Казахстана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Домен сайта расположен во Франции. Его выявили сотрудники Роскомнадзора по Курганской области после того как к ним с жалобой обратились местные жители. В настоящий момент сайт попал под запрет.

По данным Роскомнадзора, на портале имелись данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана. В частности, в базе интернет-ресурса были обнаружены персональные данные граждан: имена, отчества, домашние адреса и телефоны. 

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