Программу по переселению соотечественников в Псковскую область планируют продлить до 2024 года

15:16, 17 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области до 2024 года планируется продлить программу по переселению соотечественников. Об этом заявил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников на заседании межведомственной комиссии по соотечественникам 17 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Участники совещания обсудили ход реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» госпрограммы Псковской области «Содействие занятости населения» за январь-ноябрь 2019 года.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что региональные власти определились с тенденциями в Псковской области по реализации данной программы. «Нужно сделать все для того, чтобы эта программа реально способствовала здоровому демографическому приросту населения Псковской области», - подчеркнула она.

Сергей Аржаников отметил, что программу по переселению соотечественников в Псковскую область планируется продлить.