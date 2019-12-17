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Общество

Новые ясли откроют в Пскове на улице Карла Маркса

Новые ясли на 80 мест откроют в Пскове на улице Карла Маркса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, уже завершился аукцион на приобретение помещений для обустройства детского учреждения. Этой работой займётся компания «Псковжилстрой».

В городском Центре лечебной педагогики и дефференцированного обучения, который выступил заказчиком, уточнили, что ясли откроются в конце весны 2020 года. С момента передачи помещений 12 месяцев будет действовать гарантия подрядчика.

Ясли появятся на первом этаже дома 42 по улице Карла Маркса. На прилегающей территории будет обустроена детская площадка. Ясли рассчитаны на четыре группы по 20 воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет.

На этот проект в рамках нацпроекта «Демография» выделено более 53 млн рублей из федерального бюджета с софинансированием из региональной казны.

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