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Общество

Более тысячи соотечественников переехали в Псковскую область с начала года

С начала 2019 года в Псковскую область в рамках госпрограммы по переселению приехали 1 тысяча 8 соотечественников. За аналогичный период прошлого года в регион приехали 1 тысяча 340 человек. Об этом заявил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников на заседании межведомственной комиссии по соотечественникам 17 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Аржаникова, больше всего приезжих из Украины (26,4%) и Молдовы (23,9%). Также в Псковскую область приезжают из Узбекистана – 13,6%, Армении – 8,7% и Казахстана – 6,4%.

34,5% прибывших имеют среднее профессиональное образование, 31,4% – высшее, 23,1% – среднее общее, а 11% – ещё учатся. Кроме того, из тех, кто приехал в Псковскую область 31,6% - это люди в возрасте от 18 до 30 лет, 42,6% - от 31 до 60 лет, 5% - от 60 лет.

Сергей Аржаников отметил, что самыми востребованными у переселенцев профессиями в этом году были рабочие специальности – 201 человек, водители – 321. В то же время он отметил, что 38,7% переселенцев получили гарантированное трудоустройство, 35,1% - решают проблему трудоустройство самостоятельно, 18,2% - ведут личное подсобное хозяйство, 8% - проходят обучение в образовательных организациях.

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