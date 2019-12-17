Билеты в псковские театры и филармонию теперь можно купить в билетоматах

15:52, 17 декабря 2019, ПАИ

С 17 декабря в Пскове открыта продажа билетов на спектакли и концерты в Псковском театре драмы, Театре кукол и областной филармонии через билетоматы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Билетоматы можно найти в фойе БКЗ Псковской областной филармонии, в прикассовой зоне Псковского театра драмы и в ТРЦ «Империал» (на стыке торгового центра с ТК «Пик60»).

Как и в кассе при онлайн-покупке на схеме зала на мониторе билетомата можно выбрать любое свободное место и оплатить его по безналичному расчету (банковской картой).

Принцип работы автомата по продаже билетов прост: покупатель при помощи сенсорного экрана выбирает нужное ему мероприятие, отмечает нужный ряд и цену за посещение, нажимает кнопку оплатить. Затем необходимо приложить или вставить карту в приемное устройство. Готовый билет и чек появятся в лотке выдачи билетомата. Билет действителен только при наличии чека, поэтому его следует сохранять.