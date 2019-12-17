Житель Тюменской области обокрал магазин в Пскове

16:02, 17 декабря 2019, ПАИ

Житель Тюменской области обокрал магазин на Рижском проспекте в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В магазине сработала кнопка тревожной сигнализации, после этого на место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны. Здесь сотрудники задержали 44-летнего жителя Тюменской области, который похитил из торгового зала спиртные напитки на сумму более тысячи рублей.

Для дальнейшего разбирательства вора передали сотрудникам полиции.