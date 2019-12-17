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Общество

В Псковскую область запрещён ввоз трёх живых коров и 400 кг мяса лося

В Псковскую область запрещён ввоз трёх живых коров и 400 килограммов мяса лося. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхоза по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, три автомобиля, перевозившие продукцию, остановлены в Себежском и Невельском районах.

Груз из Белоруссии следовал в Москву, Санкт-Петербург и Псковскую область. Специалисты ведомства обнаружили, что товары перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение, также выявлено отсутствие на мясосырье клейм, а у животных - средств идентификации. Перемещение 400 килограммов мяса лося и трёх коров по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Мясо и животные возвращены в Белоруссию, возбуждены дела об административных правонарушениях.

На границе России и Латвии в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещён ввоз 19,8 тонн замороженного куриного мяса механической обвалки. Мясо птицы, произведённое в Литве, предназначалось для компании в Казахстане. Однако государственные инспекторы Управления обнаружили несоответствие информации об адресе импортёра, внесенной комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в разрешение на ввоз продукции, сведениям, заявленным в товаротранспортных документах и ветеринарном сертификате. В результате ввоз груза в Псковскую область был запрещен.

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