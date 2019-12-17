Госдума приняла законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья
В России для расселения аварийного жилья будут привлекаться средства Фонда ЖКХ, сообщает ТАСС. Согласно тексту принятого Госдумой документа, федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ, а также органы местного самоуправления имеют полномочия признать многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции. Во втором чтении внесены некоторые поправки. В частности, они касаются органов местного самоуправления, которые не смогут принимать решения о признании аварийными домов, квартиры в которых находятся в федеральной или региональной собственности. А также органы власти региона смогут устанавливать для собственников квартир в аварийных домах дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями. Это будет происходить при условии, что у жильцов нет пригодного местожительства в собственности или на условиях соцнайма.
Данный законопроект позволит использовать средства Фонда ЖКХ для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, а также осуществления дополнительных социальных выплат. Фонд теперь наделяется функциями агента правительства России по предоставлению выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан.
Регион сможет обратиться к фонду за поддержкой только если местные власти будут гарантировать, что на территории, где раньше стоял аварийный дом, будут размещаться только социальные, коммунальные объекты, либо спортивные площадки, пешеходные пространства.