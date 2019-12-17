Великолучанка Анна Веселова заняла первое место на Кубке России в Ижевске

16:25, 17 декабря 2019, ПАИ

17-летний стрелок из Великих Лук, спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Анна Веселова вернулась с отличным результатом с Кубка России. Состязания прошли в Ижевске - столице Удмуртии. Участниками Кубка стали 303 спортсмена из 44 регионов России.

Выступая среди взрослых спортсменов - победителей и призеров Олимпийских Игр, чемпионатов Мира и Европы, - подопечная тренера Ольги Чернобровкиной заняла первое место в упражнении ППП – пятизарядный пневматический пистолет, совершив 15 точных попаданий, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки, отметив, что пистолет был приобретен для спортсменки в этом году.

Предполагается, что данное упражнение войдет в список олимпийских дисциплин в 2024 году на Играх в Париже.

Также спортсменка стала 8-й в упражнение МП-60ж.

«2019-й год стал для Анны во многом определяющим. Она приняла участие в первом международном старте в своей карьере – в Кубке мира, где стала четвертой. Такой же результат показала в отборе на Первенство Европы, всего у России было три лицензии, - отметила тренер Ольга Чернобровкина. - Спортсменка стала лучше справляться с эмоциями на важных стартах».

В следующем году Анне предстоит сдавать ЕГЭ и вновь штурмовать отбор на Первенство Европы.

«Анна – находилась под опекой с рождения, жила без родителей. Будем надеяться, что этот период сделает ее сильнее: она поступит в вуз, закончит его, продолжит достигать серьезных вершин в спорте», - добавила Ольга Чернобровкина.