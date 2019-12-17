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Общество

Названо лучшее средство от похмелья

Лучшее средство от похмелья – не употреблять алкоголь в больших количествах или вовсе его не пить. В этом убежден психолог-нарколог Александр Ковтун, сообщает Национальная служба новостей.

Так специалист прокомментировал результаты исследования британских ученых, которые выяснили, какое спиртное чаще вызывает похмелье. По их данным, быстрее всего в кровь всасываются херес и портвейн с долей содержания спирта 20%, а также быстро опьянеть можно от газированных напитков, таких как игристое вино и шампанское.

По мнению Александра Ковтуна, выделять из групп вредных напитков более вредные - мало целесообразно. «Чем больше человек выпил алкоголя, тем хуже у него здоровье и хуже для него последствия», - заявил специалист.

Доктор также отметил, что сам в Новый год планирует пить детское шампанское, а утром 1 января побежит 21-километровый забег.

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