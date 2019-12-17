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Общество

Псковичи поучаствовали в российско-индийском молодёжном форуме

Фото из группы «Ресурсный центр развития добровольчества» в социальной сети «ВКонтакте».

Представители общественности Псковской области приняли участие в российско-индийском молодёжном форуме, который прошёл в Индии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил один из участников мероприятия, руководитель молодежного проектного офиса Псковского государственного университета Артур Екабсон.

По его словам, вместе с ним Псковскую область представляли менеджер отдела по работе с иностранными обучающимися ПсковГУ Василий Делистоян и координатор по добровольчеству в международных проектах в Псковском ресурсном центре добровольчества Артём Вазингер. Всего от России в форуме приняли участие 53 делегата: лидеры НКО, студенты, молодые лидеры, предприниматели, политики.

Фото из группы «Ресурсный центр развития добровольчества» в социальной сети «ВКонтакте».

Артур Екабсон подчеркнул, что основной целью форума являлось развитие отношений между двумя государствами и обмен опытом. «Мы посетили много учебных заведений Индии, ознакомились с их системой образования, были также и в бизнес-инкубаторе», - рассказал участник мероприятия и подчеркнул, что в рамках форума псковичи познакомились с особенностями индийской культурной и студенческой жизни.

«Общение с другими участниками форума проходило на английском языке. Про Псков там не многие знают, но ребята настроены на диалог, поэтому мы рассказывали им и о нашем городе, области», - заметил Артур Екабсон.

Фото из группы «Ресурсный центр развития добровольчества» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, для участников форума была организована культурная программа. В частности, по его словам, псковичи посетили Национальный музей Индии, Тадж-Махал, дворец Амба Вилас, Индийский институт науки, Центральный научно-исследовательский институт пищевых технологий.

Артур Екабсон также отметил, что поездка псковской делегации в Индию стала возможна благодаря сотрудничеству проектного офиса «Команда 2018» с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодёжь).

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