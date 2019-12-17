Повысить зарплаты сотрудникам планирует каждая третья компания в России
С нового года каждая третья российская компания планирует повысить или проиндексировать зарплату своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в исследовательском центре рекрутингового агентства Superjob.ru, который провёл опрос на соответствующую тему.
Согласно результатам опроса, повысить зарплату сотрудникам планируют 32% российских компаний, 40% - не планируют повышать или индексировать зарплату, а 28% - не смогли дать однозначный ответ по повышению зарплат.
В то же время 42% трудоустроенных жителей России заявили, что рассчитывают на повышение зарплаты с нового года. 40% россиян не верят в такой шаг со стороны своего работодателя, а 18% не определились по данному вопросу.