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Общество

Повысить зарплаты сотрудникам планирует каждая третья компания в России

С нового года каждая третья российская компания планирует повысить или проиндексировать зарплату своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в исследовательском центре рекрутингового агентства Superjob.ru, который провёл опрос на соответствующую тему.

Согласно результатам опроса, повысить зарплату сотрудникам планируют 32% российских компаний, 40% - не планируют повышать или индексировать зарплату, а 28% - не смогли дать однозначный ответ по повышению зарплат.

В то же время 42% трудоустроенных жителей России заявили, что рассчитывают на повышение зарплаты с нового года. 40% россиян не верят в такой шаг со стороны своего работодателя, а 18% не определились по данному вопросу.

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