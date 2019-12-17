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Общество

Лидия Драгунова отмечена грамотой Молодёжной палаты при парламентском Собрании союза Белорусии и России

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Лидия Драгунова участвует в заседании Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России, она является заместителем председателя союзной организации межпарламентского сотрудничества. За высокий уровень организации молодёжных слушаний в рамках акции «Классный час о Союзном государстве» Лидия Драгунова отмечена Почётной грамотой Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании подвели итоги деятельности Молодёжной палаты в 2019 году и обозначили планы на предстоящий год. В частности, к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне парламентарии двух стран подготовили международный историко-культурологический проект «Цифровая звезда», в рамках которого предполагается осуществить оцифровку памятников и мест крупных сражений советских войск на территории Белоруссии и России.

Для школьников Молодёжная палата разработала акцию «Классный час о Союзном государстве». С учётом опыта проведения в разных регионах акция признана востребованной и будет продолжена.

Участники мероприятия также рассмотрели перспективы развития сотрудничества Молодёжной палаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России с Молодёжной межпарламентской ассамблеей СНГ. Собравшиеся поддержали развитие совместной деятельности и определили приоритетные направления работы по укреплению межпарламентских связей, обмену опытом и взаимной информационной поддержке. Планируется, что проект соглашения о сотрудничестве и план взаимодействия будет подготовлен в 2020 году.

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