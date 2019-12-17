Укрепление здоровья в рамках проекта Healthy Boost обсудили в Пскове

17:40, 17 декабря 2019, ПАИ

Взаимодействие в области укрепления общественного здоровья обсудили в Пскове в рамках реализации международного проекта «Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря - активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Кристина Кобызь, приветствуя участников встречи, отметила, что у Пскова благодаря участию в подобных мероприятиях и членству в ассоциации появляется возможность реализовывать не только маленькие, но и большие национальные и федеральные совместные проекты, привлекать другое финансирование в рамках программ трансграничного сотрудничества.

Участие Пскова в плане реализации международных проектов отметила исполнительный директор ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» Татьяна Шестакова. «Это редкость для России», - подчеркнула она и поздравила Псков с призовыми местами на всероссийском конкурсе «Здоровые города России».

Татьяна Шестакова подчеркнула, что движение «Здоровые города, районы, поселки» становится все больше, причем в развитии проекта применяется межведомственный подход, который объединяет муниципалитет, научное сообщество, чиновников, общественные организации, жителей города. «Здоровье - это главная ценность. В центре человек, его здоровье, физическое, психологическое и социальное благополучие», - необходимость строить политику на этих аспектах заключила Татьяна Шестакова.

Реализацию проекта «Healthy Boost» в Пскове рассмотрели на примере муниципальной программы «Школьный стадион» - речь идет о площадках, которые используются не только учащимися, но и жителями микрорайона. Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов отметил, что в Пскове ведется работа по улучшению и возведению новых спортивных стадионов и площадок. Местные жители активно используют площадки рядом с домом, причем там занимаются не только дети, но молодежь, пожилые люди.

Александр Гаврилов привел в пример пришкольный стадион у школы №4, где играют в футбол городские команды и местные жители, или сквер на улице Западной, где тренажеры пользуются большой популярностью среди всех слоев населения. «Больше людей начинают заниматься спортом в удобное для них время, людям пожилого возраста не надо никуда ехать», - подчеркнул он и отметил, что такие спортивные площадки находятся под присмотром школ, а это значит, в случае необходимости будут быстро произведены необходимые ремонтные работы.

«Такие программы необходимо продвигать и поддерживать», - заключил председатель комитета.

На семинаре также рассматривался вопрос внедрения технологий виртуальной реальности и возможности их применения в проекте «Healthy Boost» в Пскове.

Семинар в рамках международного проекта «Healthy Boost» уже проходил в Пскове с участием органов местного самоуправления Пскова, бизнеса, общественности и научного сообщества Пскова.

Проект «Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря - активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах» реализуется в рамках программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 годов - программы трансграничного сотрудничества России, государств - членов ЕС и Норвегии, которая нацелена на укрепление межрегионального сотрудничества, развития инновационного, транспортного и

экологического потенциала региона Балтийского моря. Под координацией российской ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в проекте участвуют два города - члена ассоциации: Череповец и Псков.