Главное здание «Ленфильма» в Петербурге признали памятником истории и культуры

19:54, 17 декабря 2019, ПАИ

Главное здание киностудии «Ленфильм» с садом на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге признали памятником истории и культуры, пишет ТАСС.

Генеральный директор Фонда развития киностудии Эдуард Пичугин подчеркнул, что такое решение позволит «Ленфильму» закрепить свои позиции на историческом месте и противостоять попыткам вывести киностудию за пределы города.

«Часто в последние 10 лет ходили всевозможные предложения перевести киностудию с Каменноостровского проспекта за город: земля, на которой находится киностудия, представляет собой огромную ценность для застройки коммерческой недвижимостью. Но для всех кинематографистов нашей страны - не только для Петербурга - это колыбель кинематографа. Именно здесь состоялся первый киносеанс, здесь тысяча семьсот фильмов было сделано за столетнюю историю», - приводит его слова издание.

Отмечается, что теперь здание не подлежит сносу, и все работы в нем могут проводиться только по согласованию с органами охраны памятников.