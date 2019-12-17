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Общество

Пропавшую в Пскове женщину разыскивают родственники

Лидия Егорова

54-летнюю жительницу Пскова Лидию Егорову разыскивают родственники, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Последний раз женщину видели в районе гипермаркета «Империал» в Пскове 12 декабря.

Ее рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза светло-серые. Была одета в светло-бежевую куртку с капюшоном и меховой опушкой, черные брюки и черные сапоги на каблуках. С собой у псковички была небольшая коричневая сумка.

Информацию, которая поможет в установлении местонахождения Лидии Егоровой, можно сообщить по телефонам: 8-951-756-13-49, 8(800)700-54-52 или 112.

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