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Общество

Новую уязвимость обнаружили в работе WhatsApp

Новую уязвимость обнаружили в работе мессенджера WhatsApp. Как пишет газета «Известия», пользователи могли блокировать работу мессенджера на устройствах людей, с которыми они были в одном групповом чате.

Указанная уязвимость позволяла запускать на смартфонах аварийный режим. Сейчас проблема решена в версиях приложения выше 2.19.246.

Кроме этого, злоумышленники могли расшифровать информацию и содержание отправленных пользователями сообщений. Отмечается, что хакеры могли полностью получать данные из чатов и даже безвозвратно их удалять.

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