Новую уязвимость обнаружили в работе WhatsApp

21:32, 17 декабря 2019, ПАИ

Новую уязвимость обнаружили в работе мессенджера WhatsApp. Как пишет газета «Известия», пользователи могли блокировать работу мессенджера на устройствах людей, с которыми они были в одном групповом чате.

Указанная уязвимость позволяла запускать на смартфонах аварийный режим. Сейчас проблема решена в версиях приложения выше 2.19.246.

Кроме этого, злоумышленники могли расшифровать информацию и содержание отправленных пользователями сообщений. Отмечается, что хакеры могли полностью получать данные из чатов и даже безвозвратно их удалять.