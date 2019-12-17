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Общество

Центры киберзащиты создадут в военных округах России

Специальный центр по борьбе с кибератаками сформируют в каждом военном округе в 2020 году, пишет газета «Известия».

Задачей этих центров станет обеспечение защиты как от компьютерных атак, так и от вирусов. Они будут контролировать открытые военные линии связи и передачи данных, а также защищенные.

Планируется, что эти киберцентры объединят в глобальную систему информационной защиты. Отмечается, что они возьмут под охрану трафик Министерства обороны, поступающий как из сетей гражданских операторов, так и из «военного интернета» — закрытого сегмента передачи данных (ЗСПД). Мониторинг сетей военнослужащие будут вести круглосуточно.

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