Центры киберзащиты создадут в военных округах России
Специальный центр по борьбе с кибератаками сформируют в каждом военном округе в 2020 году, пишет газета «Известия».
Задачей этих центров станет обеспечение защиты как от компьютерных атак, так и от вирусов. Они будут контролировать открытые военные линии связи и передачи данных, а также защищенные.
Планируется, что эти киберцентры объединят в глобальную систему информационной защиты. Отмечается, что они возьмут под охрану трафик Министерства обороны, поступающий как из сетей гражданских операторов, так и из «военного интернета» — закрытого сегмента передачи данных (ЗСПД). Мониторинг сетей военнослужащие будут вести круглосуточно.