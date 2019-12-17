Выставка живописи и артобъектов «Театральные образы» откроется в Пскове
Выставка живописи и артобъектов «Театральные образы» откроется в галерее современного искусства в Пскове 18 декабря, сообщили Псковскому агентству информации ее организаторы.
Свои работы представят художники, члены Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России» Ирина Гурская, Александр Деймов, Любовь Желтышева, Сергей Каримов, Николай Москалев, Александр Николаев, Ирина Сафронова и Виктор Тимофеев.
Выставка начнет работу с 18:00 по адресу: Псков, Советская Набережная, 9.