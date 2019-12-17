Мобильное приложение «Госуслуги. Дороги» запустили в России

22:49, 17 декабря 2019, ПАИ

Мобильное приложение «Госуслуги. Дороги» запустили в России, которое стало доступно в магазинах App Store и Google Play, пишет «Российская газета».

С помощью приложения можно получить информацию о предполагаемом и уже запущенном ремонте на той или иной дороге, а также оценить ее качество.

Кроме этого, в приложении доступна информация о дорогах, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год во всех регионах России.

В следующем году мобильное приложение планируется интегрировать в основное приложение «Госуслуги».